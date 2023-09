Neymar posta frase motivacional após rumores de fim de casamento

O jogador usou suas redes sociais para postar uma mensagem motivacional em meio a todo bafafá que ronda sua vida pessoal com Bruna Biancardi

Não dá mais, Neymar já não está conseguindo segurar após rumores de que seu relacionamento com Bruna Biancardi veio ao fim por causa do comportamento do próprio jogador. Neymar surpreendeu seus seguidores ao publicar uma frase motivacional em seu story. Vale ressaltar que Bruna está grávida do primeiro filho do casal e no meio disso tudo muita traição correu solta.

“Não reclame, não se explique. Apenas se apresente, faça o seu melhor e é isso. Tá duro, tá difícil. Faz o seu melhor. Se apresente e faça o seu melhor. Campeões não reclamam e se lamentam, eles estão muito ocupados treinando para se tornar melhores”, diz o treinador no clipe publicado pelo jogador.

Ele ainda compartilhou um segundo vídeo que trazia uma mensagem de cunho religioso: Não desanima, não. Tudo aquilo que ele te prometeu vai acontecer. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que te prometeu. Você não foi esquecido. Você é filho dele. Se tentarem fazer você parar, se tentarem fazer você desanimar, desistir, lembre-se: maior é o que está contigo do que aquele que está no mundo”, cita a reflexão.