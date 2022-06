Pé de Neymar abala a internet. Será que melhora até a Copa?

Futebolista coloca foto do pé na internet e preocupa Brasil para a Copa do Mundo

Olha só, hein? Que diria que eu viria aqui para comentar sobre futebol com vocês haha. Pois a foto de um pé pode mudar o rumo que as história ganham, inclusive na Copa do Mundo. Neymar postou a foto do pé na internet e preocupou os torcedores sobre sua participação na Copa do Mundo.

Muitos acreditam que a lesão de Neymar seja mais grave do que parece, afetando o metatarso do jogador, ou seja, a região mais comprida do pé. Além de questionar a beleza do seu pé na foto publicada, Neymar levou tudo na brincadeira, o que acalmou os ânimos da torcida.

Não deixamos de notar um hematoma que se faz presente depois de uma disputa de bola entre Danilo e Léo Ortiz, justo o pé problemático que o tirou de campo por meses em jogos oficiais do PSG e da Seleção Brasileira.

Pelo amor de Deus, juntem todos os médicos desse Brasil e façam de tudo para podermos contar com Neymar nesta Copa, afinal, esse ano ele promete arrasar e trazer o troféu para casa. Só vem!