Neymar passa por cirurgia no tornozelo, em Doha

Durante o procedimento, o jogador exigiu que o médico responsável pela seleção brasileira o acompanhasse na cirurgia.

Gente, vocês lembram que no começo desta semana eu contei para vocês que o nosso menino Ney iria passar por uma cirurgia no tornozelo? Pois bem, felizmente, ao que tudo indica a cirurgia correu tudo bem.

O atacante do PSG realizou o procedimento na manhã desta sexta-feira (10), no hospital Aspetar, na cidade Doha, capital do Qatar.

Devido a sua confiança no médico oficial da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, o jogador exigiu a sua presença durante o procedimento. Além de Lasmar, a cirurgia foi acompanhada por outros dois médicos, sendo eles: Peter D’hoodge e James Calder.

Em comunicado, o PSG afirmou que Neymar já iniciou um protocolo de descaso e cuidados pós-operatórios.

ATUALIZAÇÃO MÉDICA DO PSG

Neymar Jr foi operado no final da manhã desta sexta-feira no Hospital ASPETAR, em Doha, pelos professores Peter D'hoodge, James Calder e Rodrigo Lasmar.

