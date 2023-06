Neymar pai recebe voz de prisão durante ação criminal

O pai do jogador recebeu voz de prisão da secretária de Meio Ambiente de Mangaratiba, Shayenne Barreto

Se a vida de Neymar filho está uma bagunça, a do pai vai para o mesmo rumo. O pai do jogador recebeu voz de prisão da secretária de Meio Ambiente de Mangaratiba, Shayenne Barreto. Tudo aconteceu após a fiscalização da obra de um lago na casa do jogador, em Mangaratiba, após denúncias de irregularidades no local.

No vídeo, eles aparecem sendo informados sobre a embarcação da obra até que ele apresente todas as licenças necessárias para a intervenção.

As duas partes do caso chegaram a ficar exaltadas, mas nada antes à frente da lei, né? Neymar Pai foi liberado após pedido e segue cumprindo sua agenda.