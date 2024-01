Neymar Jr. será pai mais uma vez

Meu Deus do céu! Neymar começou o ano deixando sua ausência de queixo caído. Léo Dias me ligou para me dizer que o jogador será pai pela terceira vez. A revelação foi feita pela influenciadora Jamile Lima, ao comentar em uma foto de Mavie. A mãe do bebê é uma modelo brasileira, quem será?

“Neném linda! Já vai ganhar um irmãozinho (a) do papai Ney! Só um aninho de diferença vai ter…”, comentou a mulher no perfil Segue a Cami, sem entrar em mais detalhes.

Vale ressaltar que Mavie nasceu em outubro de 2023 e muito se falou sobre o relacionamento do jogador com Bruna Biancardi.