Neymar Jr faz corte de cabelo em homenagem a filha recém nascida

O jogador exibiu o seu novo corte de cabelo com uma homenagem especial para Mavie, que nasceu na semana passada

Neymar Jr não deixou de homenagear sua filha caçula, Mavie, que nasceu semana passada. O jogador investiu no corte de cabelo que homenageia a filha e mostrou tudo nas redes sociais do barbeiro. Neymar chegou semana passada no Brasil depois de um longo voo vindo do Oriente Médio para ver sua filha.

A foto do corte foi postada ontem (09) e o cabeleireiro fez questão de colocar a inicial da filha na lateral do corte. A letra M ficou bem marcada na cabeça do atleta e a foto repercutiu nas redes.

Os internautas não deixaram de elogiar: “Top”, “Você é brabo irmão” e “Diferente dos normais”, escreveram.