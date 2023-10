Neymar Jr. desabafa sobre sua lesão: “Fé eu tenho, até demais”

O jogador usou suas redes sociais para contar um pouco de sua lesão no joelho durante o jogo da Seleção Brasileira na terça (17)

Neymar está sem jogar e minhas manas do futebol chegaram a me ligar para me contar que ele fez um desabafo nas redes sociais falando sobre a lesão que se abateu sobre sua carreira profissional na última terça (17). O jogador contou que tem fé que vai melhorar, mas ressaltou que é triste o momento que está passando.

“É um momento muito triste, o pior. Sei que sou forte, mas dessa vez vou precisar ainda mais dos meus (família e amigos)”, iniciou.

“Não é fácil passar por lesão e cirurgia, imagina passar por isso tudo de novo após 4 meses recuperado”, desabafou Neymar, que ficará em repouso por pelo menos 6 meses. “Fé eu tenho, até demais… Mas a força eu entrego nas mãos de Deus para que ele possa renovar as minhas”, declarou.