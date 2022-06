Jatinho de Neymar faz pouso forçado em Boa Vista

Aeronave foi forçada a pousar por causa de uma falha no para-brisa

Que susto, meu Deus. Já estou tão maluca com falhas em aeronave que quando vejo que tem algum famosos envolvido em algo os nervos já ficam a flor da pele, vocês sabem , né? Neymar teve que fazer um pouso de emergência por causa de uma falha no para-brisa do seu jatinho.

De acordo com o jornal The Sun, o jogador de futebol estava voltando de Barbados, mas fez uma pausa forçada em Boa Vista, Roraima, para verificação da falha.

Todos da família, que acompanhavam o jogador no voo, passam bem.Ainda bem que foi só um susto e nada de sério ocorreu, porque meu coração não aguentaria.