Neymar fez o chá revelação de Nikolas Ferreira e o deputado será pai de uma menina.

O camisa 10 da Seleção foi o grande responsável por anunciar o sexo do bebê do deputado federal Nikolas Ferreira.

Gente, aconteceu neste domingo (10) na cidade de Vila Velha (ES)., o chá revelação do primeiro filho de Nikolas Ferreira (PL), o deputado federal com sua esposa, Lívia Bergamim Orletti, com uma grande surpresa na hora de revelar o sexo do bebê.

O jogador Neymar foi o responsável por mostrar se era menino ou menina, participando por meio de um vídeo. “Parabéns, você será papai de uma menina”, revelou o craque.

Assim que o atleta anuncia que é menina, Nikolas e Lívia celebraram e bastões lançaram fumaças cor-de-rosa atrás do casal. O deputado postou o momento em suas redes e ainda revelou o nome de sua filha: Aurora.