Neymar curte a noitada em Ibiza, ao lado de seu pai e de modelos estrangeiras

O jogador brasileiro, que estava de folga no PSG, afirma que estava vivendo um momento entre amigos.

Amores, não é possível que ele vai dar uma mancada dessa novamente, né? Para quem não sabe, ontem (06), o jogador de futebol Neymar Jr estava de folga do Paris Saint-Germain, time francês no qual ele está contratado, e resolveu curtir uma balada na companhia de seu pai, na ilha espanhola de Ibiza. O que chamou bastante a atenção do público foi o fato de que, a sua atual noiva e mãe de sua filha Mavie, a modelo Bruna Biancardi não estava junto com o jogador e o sogro.

Na balada, pai e filho posaram para tirar algumas fotos com duas modelos estrangeiras, o que gerou alguns burburinhos na web, devido ao recente caso de traição do jogador que venho a público. Porém, o jogador fez questão de afirmar que a noitada se tratava de um momento com os amigos.

Apesar de tudo, as coisas parecem estar indo bem entre o jogador e a modelo, afinal, apesar de Neymar não estar acompanhado por Bruna, neste sábado (05), o cantor Belo surpreendeu a modelo, durante o seu show em São Paulo, cantando uma música em sua homenagem, a pedido do jogador.

“Quando eu estava vindo pra cá, o Neymar me ligou e pediu para eu cantar uma música pra você, ‘tá’? Ele quem pediu. Ele disse que você mudou a vida dele em todos os sentidos”, explicou Belo, antes de cantar a música ‘Tudo Mudou’.

o neymar ligou para o belo pra ele cantar uma música para bruna biancardi,o nome da música é "tudo mudou"🎥❤️ pic.twitter.com/SY7sEXAGzx — brunabiancardibrasil (@brunabiancardib) August 6, 2023