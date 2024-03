Ney Matogrosso é internado no Instituto do Coração, em São Paulo

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da unidade médica.

Minha gente, na manhã de ontem (quarta-feira 06), o cantor Ney Matogrosso foi internado no Instituto do Coração (Incor), em São Paulo.

De acordo com assessoria da unidade médica, que confirmou essa informação ao Portal Leo Dias, o cantor deu entrada no hospital logo pela manhã, porém, até o momento nenhuma informação sobre a saúde do artista foi divulgada.