Ney Lima está fora da Fazenda: “Tô put da vida. Cheio de ódio”*

Influenciadora baiano contou que já tinha passado com a psicóloga do reality

Ah não! Não vai ser dessa vez que vamos poder contar com Ney Lima dentro do reality mais esperado dos últimos tempos. O Influenciador baiano foi descartado pela Record para sua participação na edição da Fazenda. O muso hablou mesmo e contou que já tinha passado até com a psicóloga do reality.

“Tô put* da vida. Cheio de ódio. Vou falar mesmo, não vou levar pro túmulo não. Minha assessora me ligou e disse que esse ano ia rolar. Eu emocionada topei. Tive que organizar minha vida. Aí fui conversar com a psicóloga. Dias depois minha assessora me liga”, comentou.

Ney não deixou de comentar que tinha investido muito dinheiro para entrar na Fazenda, cerca de R$3 mil em botas e roupas caras. Além disso, o material para quando ele estivesse em confinamento já estava sendo produzido.

“Olha, Ney. Não rolou. Tinha uma nova pessoa com o mesmo perfil que você e não rolou pra você. Eu me lasquei. Tô put*. Eu abri mão de uma coisa grande na minha vida. Sacanagem”, disse.

E continuou: “Eu falei com o meu agente e conseguimos resolver o babado da Netflix. Eu adiantei as gravações, meu papel na série diminuiu e tudo certo. Pelo menos eu não ia ficar de fora. Fizemos um acordo, a Netflix foi ótima comigo. Mas eu vou postar todas as fotos que eu fiz para vocês verem”.