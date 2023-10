Neto: “Tem que mijar e cagar nos jogadores da Seleção”. Neymar rebate o apresentador

No programa Os Donos da Bola, o apresentador fez questão de incentivar as agressões contra o camisa 10 da Seleção Brasileira.

Eitaaaa, parece que o craque da Seleção Brasileiro, Neymar Jr. não gostou nem um pouco das críticas feitas por Neto no programa Os Donos da Bola, na Band. Ao ser atingido por um saco de pipocas após o empate de 1 a 1 na partida entre Brasil e Venezuela na noite desta quinta-feira (12), o jogador de futebol foi alvo do apresentador, que sugeriu que os torcedores tivessem urinado no camisa 10.



“‘Olha, é um absurdo, jogaram um saco de pipoca’. Meu irmão, tem que mijar! Todo mundo mijar na cabeça deles! Fazer cocô e jogar! Pah! Tem que fazer isso”, disparou Neto na atração esportiva.

E assim que Neymar se deparou com um vídeo do apresentador o criticando nas redes sociais e ele não deixou barato e rebateu: “Esse cara é um babaca, fanfarrão”.

A partida contra a Venezula acabou em empate na Arena Pantanal, em Cuiabá, no Mato Grosso. O pai de Mavie e Davi Lucca deixava o campo com parte da equipe quando foi atingido por um saco de pipocas da arquibancada. O jogador até parou para ver quem havia sido o autor da agressão, mas não reagiu. O momento foi captado na transmissão do SporTV.



Em entrevista a jornalistas, o craque revelou o que achou da atitude violenta: “Obviamente, a gente está ali fazendo nosso melhor, dando nosso melhor, e muitas vezes o resultado não vem, não é o que o torcedor espera. Esse torcedor arremessou… Eu nem vi o que foi, só vi na hora que pegou em mim, fiquei bem nervoso, esse tipo de atitude eu condeno, não tem que fazer, é muito ruim para o futebol, para o ser humano.”

“Um cara que faz esse tipo de coisa não é um cara educado, não vai conseguir educar seu filho da melhor maneira possível. Se ele reclama tanto, deveria ter treinado melhor e estar dentro de campo, não eu”, criticou Neymar.