Neta de Gretchen e Adriano Imperador? Boato gera treta na família

Avó de Beatryz gravou uma série de vídeo para rebater os boatos

Minha gente, meu celular não parou um segundo ontem (22), afinal, o boato que rola no mundo dos famosos, e foi confirmado depois de todo kikiki, é de que a neta de Gretchen teria ficado com Adriano Imperador. A avó de Anna Beatrys negou o envolvimento e disse que o boato estava gerando o maior

problema na família.

“Acabei de ver uma notícia ridícula falando que minha neta está com Adriano Imperador, que isso causou confusão na família, que eu sou contra…”, iniciou, caracterizando a notícia como falsa.

A rainha do rebolado ainda contou que não teria problema se estivesse rolando. “Se ela estivesse com ele, eu não tenho nada contra ele, pelo contrário, é um cara muito do bem. Na nossa família, esse negócio de diferença de idade não existe. Não tenho nada a ver com isso”, disse.

A mãe da jovem, Jenny Miranda, ainda pontuou que os boatos eram mentira. “É mentira. A gente estava em uma festa e o Adriano também estava lá. Ele não tem nada a ver com minha filha, não. Isso é mentira. Minha filha namora, eu estava lá também e minha filha só tirou uma foto com o cara. Ninguém é contra nada, porque nunca existiu nada. Estou nervosa com essa notícia fake. Não tem fundamento”, contou.

Mais tarde, Beatryz afirmou que os boatos eram verdadeiros, problemas na família.