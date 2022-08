Neta de Gretchen confirma que ficou com Adriano Imperador

Beatryz Miranda disse que beijou o ex-jogador, mas negou romance

Minhas fofoqueiras que peguem seu café e sentem aqui, porque o babado é forte! A neta de Gretchen habla mesmo! Anna Beatryz Miranda, confirmou que ficou com Adriano Imperador em uma época de sua vida. A jovem ainda negou qualquer envolvimento amoroso com o ex-jogador, afirmando que tudo não passou de um lance.

“Olha, eu fiquei com o Adriano quando estava dando um tempo do meu namoro. Fiquei com o Adriano duas vezes só. Não teve nada de relacionamento nem de namoro, nada. Só ficamos e estávamos nos conhecendo. Faz duas semanas”, informou Beatryz em conversa com a Revista Quem.

Gretchen ainda se posicionou diante da notícia em seu Instagram, dizendo que a neta não tinha se envolvido com Adriano e que se tivesse não seria um problema.