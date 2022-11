Nem um, nem outro: Torcedores do Galo desbloqueiam vias para ônibus de jogadores

Nem Bolsonaro, nem Lula, os torcedores do Atlético Mineiro resolveram o problema das vias com as próprias mãos

Enquanto os caminhoneiros protestam contra o resultado das urnas no final de semana, os jogadores do Galo estão desfazendo o bloqueio das vias. Afinal o Brasil é ou não é o país do futebol? Aloca! Os vídeos circulam nas redes sociais e os jogadores não querem nem saber da paralisação. aonde o Galo for jogar, a Galoucura estará. pic.twitter.com/qpz0Qebs7f — J (@joaobarros_13) November 1, 2022 “Ninguém impede a gente de ver o Galo não, uai. Bloqueio? Pode passar todo mundo, estamos juntos!”, disse o homem que gravava o momento que os caminhões voltaram a rodar. Vale lembrar que o Atlético Mineiro joga hoje, 21h contra o São Paulo no Brasileirão Série A. O time volta a jogar na segunda (07) contra Botafogo e quinta (10) contra Cuiabá.