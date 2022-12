“Nem tudo pode. Eu vacilei”, diz Tirulipa

Humorista foi expulso da Farofa da Gkay após desamarrar os biquinis das meninas em uma dinâmica da festa

Quero começar essa matéria ressaltando o quão problemático é trazer uma brincadeira como a ‘Banheiro do Gugu’ para dentro da festa da Gkay, mas já que estamos falando de uma festa com muita pegação, até consigo entender o seu valor. O que não pode é pesar na mão nas brincadeiras, como Tirulipa. O humorista foi expulso da festa após desamarrar os biquínis das participantes que brincavam na banheira.

Tiru não deixou de se pronunciar depois de conversar com toda a equipe que realiza a Farofa. “Depois de ter conversado com a Gkay e toda a produção da Farofa, eu quero aqui pedir desculpas a todas as meninas e às mulheres. À Nicole, que se sentiu assediada. Não foi minha intenção. Tentei levar uma brincadeira, uma alegria, para a Farofa, mas eu me excedi”, iniciou.

O humorista ainda pede desculpas a Nicole, que teve seu biquíni desamarrado nas gravações. “De fato, aquele clima de farofa, de que tudo pode. Mas na verdade, nem tudo pode. Eu vacilei. Errei, e estou aqui para pedir perdão à você, Nicole, e a todas as outras que se sentiram ofendidas. E a vocês seguidores”, disse.

“A gente que trabalha com comédia é muito complicado. Mas Deus sabe do meu coração. Vim aqui com minha esposa, tenho duas filhas mulheres, não queria isso para minhas filhas, então estou pedindo perdão. Resolvi me retirar da Farofa. Não quero prejudicar a festa, ela vai continuar, a festa é de vocês. Aproveitem. Curtam. Peço perdão pelas brincadeiras”, finalizou.