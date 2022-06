Nelson Piquet usa palavra “neguinho” para se referir a Lewis Hamilton

Lewis usou seu Twitter para responder ao comentário racista

Quem é vivo sempre aparece, e uma declaração dada no passado pode virar uma tremenda bola de neve hoje, vocês sabem do que estou falando. Nelson Piquet deu uma entrevista ao Motorsports Talk, no YouTube, em 2021, em novembro, onde se refere a Lewis Hamilton como “neguinho”.

“O neguinho [Lewis Hamilton] meteu o carro e deixou porque não tinha jeito de passar dois carros naquela curva. Ele fez de sacanagem. A sorte dele é que só o outro [Verstappen] se fodeu”, disse Piquet.

Lewis não ficou calado diante da problemática. “É mais do que linguagem. Essas mentalidades arcaicas precisam mudar e não têm lugar no nosso esporte. Fui cercado por essas atitudes e alvo da minha vida toda. Houve muito tempo para aprender. Chegou a hora da ação”, escreveu no Twitter.