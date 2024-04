Nego Di chama  Davi do BBB24 de gigolô!

Amores, conhecendo o histórico do Nego Di nas polêmicas, eu tinha certeza que ele não ficaria de fora dessa. Após os rumores, a respeito da separação do ex-BBB Davi Brito e Mani Reggo, o humorista e também ex-BBB Nego Di, utilizou as suas redes sociais para expor sua opinião sobre o ocorrido e sobre o baiano.

De acordo com o humorista,Davi é um Gigolô, ou seja, um folgado que vivia às custas de Mani e, e que, agora que está milionário, não precisa mais da mulher.

“O negão era gigolô, essa é a real. Gigolô, sem vergonha, estava empurrando essa veterana pra ela sustentar ele. Você ainda não entenderam?”, disparou o ex-BBB, que, logo em seguida, continuou:

“Que motorista de aplicativo? Era pra ele trabalhar, mas ele saia de manhã, meio dia ‘ah, eu vou almoçar em casa’. Aí ele ia almoçar em casa, a pressão baixava […] acordava às 20h e ela falava ‘vamos se encostar, amanhã tu vai'”, concluiu o humorista.