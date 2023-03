Negativo: Mulher que alegava ser filha de Silvio Santos tem exame de DNA divulgado

Apresentador do SBT fez o teste de paternidade por decisão da Justiça e os teste comprova que a mulher não é sua filha

Toda boa fofoqueira sabe que Silvio Santos estava na Justiça depois que Clemozeide Lundgren alega ser filha do apresentador mais famoso da TV brasileira em 2020. Acontece que o comunicador fez os testes de paternidade e comprovou que a mulher não é da família Abravanel. O resultado do exame de DNA foi divulgado pelo portal iG Gente, na segunda (13).

“Houve exclusão da paternidade biológica na análise comparativa do DNA do sr. Senhor Abravanel em relação a Clemozoide Terezinha Lundgren. Os resultados laboratoriais obtidos após a tipificação de 46 locos genéticos do DNA dos periciados foram analisados, confirmados e reconfirmados por meio de exames genéticos de prova, de contraprova e re retroprova”, diz o laudo.

Lundgren ganhou na justiça o direito de realização do exame de DNA e a coleta foi feita no dia 30 de agosto de 2022, com resultado saindo no dia 8 de setembro.