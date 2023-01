“Negar o meu passado implica negar o meu presente”, dispara Alfonso Herrera

Depois que boatos disseram que o ator teria vergonha do seu passo com o RBD, ele rebate os comentários, dizendo ser grato

Finalmente nosso Poncho disse alguma coisa diante de todo o bafafá em torno do RBD. O ator não estava parecendo muito animado com a ideia do retorno do Rebelde, mas negou que tenha vergonha do seu passado com a banda mexicana que levantou multidões ao redor do mundo. Alfonso ainda disse ser grato ao seu passado com a handa e pelo que virá pela frente.

“Negar o meu passado implica negar o meu presente, o dinheiro não é tudo e não motiva totalmente as minhas decisões. Sou grato pelo que tive, pelo que tenho e pelo que está por vir. Sempre desejarei o melhor para qualquer projeto que venha de Rebelde. Da mesma forma que meus colegas me apoiaram em absolutamente tudo”, disse o ator.

O muso ainda agradeceu o carinho dos fãs e disse que ‘Rebelde’ significa seguir seus sonhos. É importante lembrá-los que o anúncio da banda será feito dia 19 deste mês. Esperamos ansiosos.