Nattan tenta roubar vaca valiosa para se vingar de Henrique e Juliano, mas deu tudo errado

Gente, trago um babado fresquinho dessa confusão muito louca entre Nattanzinho x Henrique e Juliano. Depois de ter seus cachorros “sequestrados” pela dupla sertaneja na segunda-feira (20), o cantor cearense dá o troco neles levando um dos animais dos sertanejos. Na madrugada desta sexta-feira (24), ele compartilhou fotos e vídeos em que tenta colocar uma vaca no seu jatinho. É isso mesmo que vocês estão lendo, amores.

Nattan chegou em Palmas na noite desta quinta-feira (23) para resgatar seus cachorros, levando um filhote da mesma linhagem de um dos pets roubados, a Kali, de presente para os filhos de Henrique.

Mas isso tudo não passava de uma distração do cantor. Depois de entregar o presente a Henrique, ele deu início a sua verdadeira vingança: roubar uma vaca da fazenda do sertanejo.

“O cãozinho era uma distração. Bora com pai, ‘LINDA’. Ninguém brinca com Nattanzinho sem levar o troco. Agora tá 1 x 1”, debochou o cantor em publicação no Instagram, com uma foto da vaca sendo puxada para seu jatinho.

Infelizmente, o plano de vingança não deu certo, porque o animal não coube na aeronave e precisou ficar em Tocantins, mas foi batizado por Nattan como “Linda”.

Os seguidores do cantor se divertiram com a vingança. Vejam só esses comentários: “Essa história tá melhor que roteiro de novela mexicana”, escreveu uma. “Nunca fez churrasco não?? Só separar as peças que cabe pô!!”, brincou outro. “Nelore: O que que vão fazer comigo? Eu não tenho nada a ver com as resenhas de vocês”, completou mais uma seguidora.