Nattan aparece em vídeo rodeado de família e amigos em oração

Nesta terça-feira (9), o cantor Nattan compartilhou um vídeo rodeado pela família e amigos, enquanto fazia uma oração. O artista anunciou uma pausa na carreira após ser diagnosticado com H. pylori, um tipo de bactéria que se aloja no trato digestivo, e informou que está focado em sua recuperação.

Em vídeo, Nattan aparece cercado de pessoas que estão em oração por ele. Vale ressaltar que tempos antes ele publicou um vídeo dizendo que sua voz estava precisando de tratamento, afinal, ele estava ficando sem voz minuto s depois de um show.

Os fãs seguem muito preocupados com o estado de saúde do artista, que segue se cuidando espiritualmente e com a medicina.