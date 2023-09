Nathalia Valente, a influencer que chorou com tatuagem é confirmada na Fazenda

A influenciadora digital tem mais de 17 milhões de seguidores no TikTok e 3,5 milhões no Instagram.

A influenciadora e tiktoker Nathalia Valente está confirmadíssima na nova edição do reality rural , ela tem 20 anos, nasceu em São Paulo, mas mora me Mogi das Cruzes atualmente. E começou a participar de concursos de beleza aos 13. Em 2018, ela ganhou o título de Miss Teen Universo, no Peru.

No ano passado, ela viralizou após fazer uma tatuagem escondida da mãe e postar um vídeo em que dizia não ter gostado do resultado. “Ficou totalmente escura, tá toda errada”, disse na época, chorando. “Eu odiei essa tatuagem. Estou me sentindo muito mal com ela. Ficou totalmente diferente do que eu queria”

NATHY É SENSÍVEL ,SE IMPORTA COM O BEM ESTAR DAS PESSOAS E AINDA MAIS DOS ANIMAIS. JÁ FAZ QUASE 6 ANOS QUE ELA NÃO COME CARNES POR AMOR AOS BICHINHOS. TEM UMA PERSONALIDADE MUITO MARCANTE E NÃO ESCONDE OS SENTIMENTOS. SE PRECISAR, ELA BRIGA, MAS QUANDO GOSTA DE ALGUÉM ELA DEFENDE COM UNHAS E DENTES. .