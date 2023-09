Nathalia Santos confronta Victor Sarro por piada capacitista

A jornalista recebeu todo o apoio da antiga apresentadora do programa ‘Esquenta’, Regina Casé.

Gente, já passou da hora de brincadeiras como essa pararem de serem feitas, né? Afff! Nesta sexta-feira (1ª), a jornalista Nathalia Santos, que é deficiente visual, utilizou as suas redes sociais para confrontar o humorista Victor Sarro, por uma piada capacitista que o mesmo fez durante a sua participação no programa ‘A Culpa é do Cabral’, em 2017.

Na ocasião, Sarro falava sobre a sua trágica carreira dentro da TV Globo, contando sobre os motivos que levou a sua demissão de diversos programas na emissora, em especial do ‘Esquenta’.

“No ‘Esquenta’, fui demitido de lá também, mas foi um erro de produção. Na Fátima [Bernardes, então apresentadora do programa], eu não podia brincar. No ‘Esquenta’, falaram que o tema do programa é ‘Xô, preconceito’. Falaram: ‘Aqui você brinca com quem quiser, com branco, negro, homem, mulher, gordo, magro’. Falei: ‘Tô em casa’. No segundo programa, tinha uma cega lá. Ela virou e falou: ‘Regina, eu ando de bicicleta’. Eu falei: ‘Não f*de, cega. Bicicleta ergométrica, que a família bota um ventilador na cara’, aí fui mandado embora também”, contou o humorista.

Através de um vídeo, publicado em seu feed, Nathalia revela que ela era a moça cega que estava no programa citado por ele em sua piada, que era apresentado pela maravilhosa Regina Casé.

“Oi, Victor Sarro. Tudo bem? A cega em questão sou eu. Por que uma pessoa cega não poderia estar num programa de televisão ou andar de bicicleta, uma vez que a gente anda de bicicleta com a perna”, iniciou Nathalia, que, logo em seguida, explicou:

“Esse tipo de piada é um desserviço. Eu posso fazer o que eu quiser, e você não tem que se meter com isso. Não é a primeira vez que você faz piada capacitista, racista, homofóbica. Já parou para pensar que na maioria das vezes você faz piada só com mulheres? Não dá mais para tolerar esse tipo de coisa”, afirmou.

Na legenda de seus post, Nathalia afirma que não foi a culpada pela demissão do comediante, garantindo que o único culpado pelo ocorrido foi ele

”Não foi minha culpa a demissão do Victor. Não é de ninguém além do ego, da arrogância e da própria intolerância dele”, legendou a jornalista.

Diante da sua crítica, a jornalista recebeu todo o apoio de Regina Casé, que comentou em sua publicação: “Que horror! Que nojo disso! Arrependimento de ter permitido que um dia esse cara tenha pisado no “Esquenta”. Nathalia Santos, meu amor, você é uma das mulheres que mais admiro e jamais poderia ser exposta a gente desse tipo. Que tristeza…”.