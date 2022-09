Nath Finanças: “Nossa, tanta solidariedade com essa véia”, se referindo a morte da Rainha Elizabeth

A YouTuber e empresária se posicionou através do seu Twitter.

Uma pena que ser a rainha da economia não seja sinônimo de ter empatia. A YouTuber e empresária, Nathália Rodrigues, mais conhecida como Nath Finanças, se posicionou em seu Twitter a respeito da comoção envolvendo a morte da Rainha Elizabeth II.

Nossa, tanta solidariedade com essa véia. Nem parece q ela deixou uma herança escravocrata, racista, colonizadora e preconceituosa. Se liguem e vão ler os livros de história hein — Nath Finanças (@nathfinancas) September 9, 2022

Conhecida por ensinar educação financeira e retirar seus seguidores do vermelho, Nath Finanças possui 305 mil inscritos em seu canal no YouTube, 457 mil seguidores em seu instagram e 522 mil seguidores no twitter. Porém, tanta conhecimento e influência se perdem quando não estão acompanhados de um pouco de empatia.

Percebe-se que a empresária não é a favor da monarquia, mas em um momento tão delicado, se referir a um dos maiores nomes da história de forma tão grosseira é um pouco demais e mostra que ser empática com os demais não tem nada a ver com ter dinheiro. Mostra que o que ela tem de conhecimento financeiro, falta em empatia e solidariedade.