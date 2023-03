Nataly Mega desabafou e deu detalhes sobre a separação de Porchat

A produtora de cinema colocou a boca no trombone e falou pela primeira vez sobre os bastidores da separação enquanto lidava com a internação do pai

Desabafou! Mesmo sendo mais reclusa e discreta, a produtora de cinema Nataly Mega falou sobre o término do seu casamento com o humorista e apresentador Fábio Porchat para a revista Marie Claire. A separação se tornou pública em janeiro deste ano, e Nataly se viu, de um dia para o outro, entre os assuntos mais comentados da internet. “Tínhamos planejado contar depois, mas vazou. Acredito que isso tenha acontecido após ele ser visto viajando com outra pessoa, algo de que eu não sabia. Então, não tive escolha. Foi difícil para mim e ainda é. Na época, precisei lidar com a opinião de muita gente que não tinha ideia do que acontecia na minha casa”, lamenta.

Nataly Mega desabafa em entrevista para revista Marie Claire. (crédito da foto: reprodução)

Em menos de 24 horas, Nataly ganhou mais de dez mil seguidores em suas redes sociais –e muitos curiosos atentos em seus stories. Com o pai internado, a sua reação foi se afastar da internet naquele período.“A minha família ficou sabendo do término por meio da mídia. Não consegui contar para o meu pai, foi um momento complicado, enlouquecedor. Passava o dia inteiro chorando, só queria me enfiar em um buraco.”, confessa.

“Quando começamos a namorar, o Fábio sempre falava para as pessoas que não queria ser pai, mas para mim, em casa, ele dizia que teria filhos. Não entendia muito bem, mas ele era bem próximo de crianças. Em almoços de família, adorava brincar com meus afilhados. Nós planejamos ter filho no segundo semestre de 2022, um pouco depois da nossa festa de renovação de votos. E estava tudo certo, fomos para consultas, o congelamento de embrião foi feito. Até que, mais perto da data, o Fábio falou: ‘Não quero’”, explicou Nataly.

A relação de Porchat e Nataly durou cinco anos. “Posso contar nos dedos as nossas brigas”, afirma a produtora. (crédito: reprodução)

“Então, me vi lá na frente sem filhos. A possibilidade de não ter uma família mexeu comigo. Foi quando eu disse: ‘Mas eu quero’. Ele tinha até ido para uma viagem em Portugal, sozinho, e pensou sobre o assunto. Voltou dizendo que queria. Depois, tudo mudou. Decidimos nos separar e tudo desmoronou muito rápido na minha frente. Foi no final de dezembro que ele saiu de casa, é até difícil de processar. Tínhamos um casamento tranquilo, fui muito feliz, não posso falar nada de ruim, a parceria era muito boa e posso contar nos dedos as nossas brigas”, finaliza.