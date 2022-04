Torra-Torra! Pepita e Natália, do ‘BBB22’, usam o MESMO look em Baile da Vogue! Oi?

Imagina você ter 1001 looks para escolher e usarem o mesmo? Aconteceu!

O ‘Baile da Vogue 2022’ foi um bapho e cheio de lookinhos incríveis. Mas imagina só na hora de você escolher um, ir com a mesma roupa de outra famosa? Aconteceu, meu Brasil! E o constrangimento foi entre Pepita e Natália Deodato, do ‘BBB22’!

Aliás, era um trem roxo que não tinha nada a ver com a Brasilidade Fantástica, no qual a festa propunha viu? O vestido custa a bagatela de R$1800 e é de uma grife mineira. Baratinho né? Liquidação é tudo!

Mas ambas levaram no bom humor e até posaram juntas. A cantora postou em seu Twitter: “Coincidência? Eu chamaria de bom gosto! Tá tudo certo @nataliadeodato”. E Nat também postou stories com Pepita e se chamara de “Irmãs Wilson”, do filme “As Branquelas”.

Leveza na coincidência e é sobre isso e ‘tá tudo bem!