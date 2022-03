Natália chora as pitangas para Lucas sobre Lina e Jessilane e diz: “quero mandar todo mundo…”

Francamente, a mineira já está chata com essa história e precisa mudar o disco

Lembra da época que a gente usava CD e quando ele estava riscado repetia a mesma parte da música infinitas vezes? É a própria Natália com o enredo contra Jessilane e Lina. Na madruga desta terça-feira, (29), a mineira foi reclamar das duas para Lucas Bissoli, o Barão da Paciênciazinha.

A designer de unhas começou dizendo que está super chateada com as amigas por elas continuarem a fazer brincadeiras com Eliezer mesmo ele estando com ela. Ela contou que se incomodou com a situação constrangedora que passou com Eli e a atriz no sábado, (26), e que as brincadeiras de Lina não são bobas e gostosas.

A mineira também desabafou que Lina tem a ignorado e quando Jessi fala no mesmo momento, ela só responde a bióloga. E que ela desabafou sobre isso com elas, mas que foi taxada de “caça-confusão” e encrenqueira pelas amigas — se é que são amigas mesmo né? Porque convenhamos… E mais: Nat disse que não espalha as brigas entre elas para a casa toda. Claro que não, Nat! Só para Scooby, DG, PA, Gustavo, Lucas, Eli…

Por fim, Nat disse que está sem paciência e com vontade de mandar todo mundo para… a casa do chapéu, leitor(a), calma! “Quando a gente começa a conversa, a Jessi grita e isso me irrita”, desabafou a mineira e Lucas só pensando: “mas você também né meu anjo?”. Essa amizade pode até durar até o fim do jogo, mas aqui fora… Sei não!