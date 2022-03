Ô judiação! Natália, Lina e Jessilane demonstram cansaço e estão bem debilitadas na ‘Prova do Líder’

A dupla tá que tá puro choro e lamentação

Pelo jeito, Lina, Natália e Jessilane estão achando a ‘Prova do Líder de Resistência – Avon’ muito pesada e não irão durar muito tempo. Na manhã desta sexta-feira, (25), as Comadres já demonstram cansaço e até choraram. Ai gente, chorar em Prova do BBB? Tenha santa paciência…

Natália repetia incessantemente para si mesma que precisa ser forte e que tem que aguentar, enquanto Lina e Jessi choram muito e desabafam o quanto está difícil continuar ali. Inclusive, a bióloga disse que estava desesperada, porque seu tênis estava encharcado e começou a passar mal.

Lina e Jessi estão muito desestabilizadas #BBB22 pic.twitter.com/bMX9ApmYKQ — Central BBB • #BBB22 (@centralreality) March 25, 2022

Scooby tentou incentivar dizendo que não tem como piorar, enquanto a professora treme de frio e diz que não vai conseguir durante a forte chuva, seguida de vento. É, essa prova não é mole não, bem como o público gosta!

Será que vai durar mais de 24 horas, leitor(a)?