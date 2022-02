”Pagando de coitadinha, de santinha”, se irrita Natália com Larissa

O ranço da mineira pela moça do limão é implacável e claro que tem nome isso: ciúmes

Depois da formação do paredão de ontem (27), Lina, Natália e Jessilane se reuniram na academia para comentar sobre. Lembrando que estão Arthur Aguiar, Lina e Larissa correndo o risco da eliminação amanhã, (1º), e Nat destilou a raiva pela moça de Limoeiro.

“Esse trem de ficar pagando de coitadinha, pagando de santinha… Meu pu, meu c. Ai! Eu odeio isso, gente”, disparou a mineira sobre ela e completou: “A Larissa me irrita um pouco. Ela fica fazendo uma carinha de vítima, sabe?”. Mas isso sabemos que é puro ciúmes do publicitário Eliezer, que ao que tudo indica na mente de Nat, a vidraceira está afim dele.

Depois as duas conversaram e Larissa se desculpou com a Natália sobre tê-la apontado no primeiro ‘Jogo da Discórdia’ que participou — o fatídico da baldada de Maria. “Eu errei, mas eu aprendi. Por isso que eu fico assim, me perguntando até que ponto estou disposta a continuar aqui e ir contra o que meu coração fala. Porque eu não sou assim”, disse chorando. E Lina a aconselhou: “então vá a favor do seu coração também”. Mas a gente sabe que não vai dar tempo, porque a eliminação já é amanhã, (1º)…

