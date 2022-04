Natália joga o verde para colher o maduro

“Não custa nada criar um programa chamado ‘Café com as Comadres’”, escreveu a ex-BBB em seu Twitter

Conhecem aquele ditado “quem não chora, não mama”, pois bem, Natália conhece e coloca em prática dentro da Globo. Ontem a ex-BBB postou um vídeo com as “comadres” e jogou o verde para a emissora. A musa está de olho em um programa na grade.

“Não custa nada criar um programa chamado ‘Café com as Comadres’”, escreveu Natália em um vídeo que trazia ela, Lina, Naiara Azevedo e Jessilane dançando o mais novo hit de Nai de Fat, ‘Triscou Já Foi’.

Não custa nada a emissora criar um programa da tarde chamado ‘Café com as Comadres’ pra gente falar de mulheridades e vários outros assuntos 🥲

pic.twitter.com/XjovZDmDo1 — Natália Deodato 🐆 (@nataliadeodato) April 28, 2022

A musa já lançou até as pautas do programa: mulheres e vários outros assuntos. Será que a Globo vai dar oportunidade para o grupo formado no BBB? Acho que tem espaço para as gatas no ‘Encontro’, ou quem sabe no ‘É de Casa’. Veremos os próximos capítulos.