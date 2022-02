Coitado do Vyni! Eliezer e Natália se beijam e pega fogo!

O moço do herpes e a mineira se atracaram durante a festa e rolou até edredom depois…

Eliezer e Natália se pegam na dispensa

No ‘BBB22’, Eliezer estava preocupado em passar para partes intimas seu herpes, mas passar para Natália tudo bem, ‘tá? Durante a festa desta quarta-feira, (16), o casal esquentou e quase rolou de tudo, ali mesmo, no sofá do cenário — para tristeza de Vyni. Ba-ba-do!

Do nada, o rapaz pegou a mineira para dançar e do nada estavam beijando. E Vyni, ao fundo, com uma carinha de tristeza! Póbi do apaixonado pelo Eli, gente! Em seguida, ela disse que a boca de Eli estava sangrando por causa do herpes! MAS GENTE! E olha que momento fofo! Os dois foram para despensa para a moça passar remédio na boca dele e lá se atracaram de novo, quase derrubando a estante.

Quando voltaram para a festa, deitaram no sofá e foi uma encaixação de coxa, que leitor(a), foi babado! E claro, que o edredom rolou, porque o goiano tem um fogo que misericórdia, né? E sabe quem buscou preservativo para eles? O coitadinho do Vyni! Natália pediu e ele suspirou dizendo: “Não acredito que eu tô pegando camisinha pra Eliezer. Eita babado!”.

Mas como eu não sou baú e estou de olho em tudo, quero dividir algo aqui: Da outra vez que rolou Nat e Eli, ele disse que a beijou sem vontade, mas agora, depois de três paredões e a expulsão da sua affair, Maria, porque deu uma baldada nela, ficou com uma vontade… Falo é nada…

Nat e Eliezer curtiram a noite juntos