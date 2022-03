Se valoriza, mulher! Natália e Eliezer têm DR e ela ameaça: “Se não transar comigo, voto em você”

A mineira não se respeita, minha gente! E a vergonha alheia?

Nossa, mas eu vou te falar, a vergonha alheia que eu tenho do comportamento de Natália com Eliezer é demais! Isso porque a mineira não se valoriza e ao invés de estar com as amigas corre atrás do rapaz incessantemente. Na festa da Líder Lina nesta quarta-feira, (30), a sister teve uma pequena DR com o publicitário e em seguida, colocou o moço contra a parede.

Natália e Eli têm a primeira DR (Foto: Reprodução)

“Querendo ou não estou mais próxima de você. E, tipo assim, estou mais próxima de você não é pela questão de ser homem ou mulher. É pela questão de amizade que a gente tem construído”, declarou a moça em relação a sua amizade com Lina e Jessilane. Aí veio o começo da DR: “Senti que nos outros dias você ficou muito introspectivo e fico medo de você ter alguma coisa pra falar e ter medo de falar”, disse Nat e Eli negou.

Casal termina na cama (Foto: Reprodução)

“Se você não quiser ficar comigo aqui dentro, ‘tá tudo bem”, falou a designer. Eli ficou estressado e disse que não tinha nada a ver e para ela não achar que quando ele fica mais introspectivo é com ela. Ai tudo ela pensa que é com ela, que chatice!

Natália diz para Eliezer: “Se você não quiser ficar comigo aqui dentro, tá tudo bem” #BBB22 pic.twitter.com/wYcj4y16bs — SPLASH CELEBS (@Splash_Celebs) March 31, 2022

E para encerrar a DR, ela o beijou, mas depois fez uma ameaça… “Se a gente não transar, eu vou ficar furiosa. Você vai virar minha opção de voto”, disparou Nat e Eli rebateu que não transaria com uma mulher bêbada, então mandou ela maneirar na bebida. Eita! E eu preciso dizer no que deu? Sim, eles transaram no quarto do pirulito… Ai ai!