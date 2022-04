EITA! Eliezer? Natália nunca nem viu! Sister não quer saber mais do publicitário

E o rapaz achando que estava usando a moça, mas a coisa foi bem diferente…

Se o harmonizado do Eliezer está achando que quando sair vai ter várias mensagens de Natália querendo algo mais sério com ele, está muito enganado! Depois de sua eliminação, a mineira deixou muito claro que não quer saber do rapaz não viu?

Primeiro, foi na manhã de ontem, (13), no programa “Mais Você”, com a queridíssima Ana Maria Braga, que perguntou a ela: “’Tá apaixonada pelo Eli?”. Natália negou e deixou a apresentadora chocadíssima com a revelação. Nat disse que foi uma questão de carência e tudo foi muito intenso, então era uma troca de carinhos e só! “Eu só curtia mesmo. Não é algo que quero levar aqui para fora”, revelou a mineira.

📺 #BBB22: Natália choca Ana Maria ao falar sobre futuro com Eliezer



Convidada de Ana Maria Braga no Mais Você, ex-sister afastou possibilidade de continuar se relacionando com brother fora da casa.



Mais tarde, no quadro “Big Terapia” no ‘BBB’, com Paulo Vieira, a nova passista da Beija Flor fingiu que nem conhecia o rapaz, acredita? “Tu ‘tá lembrando do harmonizado que você pegou na casa?”, perguntou Paulo. Natália se fez de desentendida e perguntou: “O harmonizado que eu pegava na casa?”. Paulo disse que era o Eli e se ela não sabia que ele tinha feito harmonização facial. “Eu sabia que ele tinha feito, mas é que eu não ‘tava lembrando mais dele”, respondeu Nat, para alegria do humorista que disse que o Brasil não a perdoou por ter feito casal com o publicitário.

Paulo Vieira: "O Brasil não te perdoou pelo o que você fez com o Eli"



Natália: "O que eu fiz com o Eli?"



Paulo: "Casal" 🗣️ #BBB22

E no programa “A Eliminação”, com Ana Clara Lima e Bruno de Luca, a designer de unhas já deixou claro que está magoada com tudo que viu sobre ele. “Se ele se aproveitou ou não, isso não me importa mais. O que me importa é que ele seja feliz com a consequência das atitudes dele. A vida está aí para devolver o que a gente dá”, disparou. E ainda disse que numa balada não ficaria com ele novamente, pois está aberta a novos contatinhos. Isso mesmo, Natália! Arrasa!