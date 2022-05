Brilhou! Natália Deodato arrasa em capa de revista e revela: “Não quero ser lembrada apenas como a ex-BBB”

A mineira demonstrou que tem muita beleza e classe para estampar capas de revistas, viu?

Um desbunde! Sim, é assim que começo dizendo sobre Natália Deodato, a BadNat, na capa da revista “Mensch”, viu? A gata brilhou milhões com um carão e demonstrou que a carreira de modelo está vindo aí a partir desta terça-feira, (10).

A mineira, além de brilhar na capa com o título “A gata mais ousada do BBB”, concedeu uma entrevista a revista e foi babado. Nat tem pretensões de carreira a partir de agora, inclusive disse que não quer ser lembrada apenas como ex-BBB: “Muitos sonhos se realizando ao mesmo tempo, citar listar um. Mas a possibilidade de proporcionar uma vida melhor para minha família é uma grande realização. Falta minha consolidação no mercado – ser ex-BBB é incrível, mas não quero ser lembrada apenas como a ex-BBB e sim como a profissional de sucesso que tenho o potencial para ser”.

Perguntada sobre a coragem de participar do reality show tendo Vitiligo, que para alguns é preconceito, Nat foi direta: “Depois que me aceitei e me amei da forma que sou sempre, fui bem tranquila sobre o assunto e buscava encorajar outras pessoas. Fiquei muito feliz em receber tantas mensagens e acolhimento de pessoas que se sentiram encorajadas através de minha exposição no programa”.

E sobre quem é Nat Deodato hoje, ela revelou: “Uma menina mulher que busca, a cada dia, ser melhor que ontem. Muito forte e resiliente. Sonhadora e disposta a fazer cada um de seus sonhos se tornar realidade”. E é uma entrevista bem longa, viu? E bem categórica!

Natália também postou em seu Instagram sobre a revista e disse estar muito grata pela oportunidade. “O coração fica leve quando a alma transborda a gratidão. E com essa mesma gratidão, só aumenta a minha força de abraçar com unhas e dentes todas as oportunidades que estou tendo e as que Deus tem preparado para mim. Estou muito feliz por esse trabalho e por essa excelência. Agradeço a todos os profissionais envolvidos. Gratidão e Paixão são as palavras que pra mim descrevem essa capa!”, legendou.

Arrasou, BadNat! Sucesso!