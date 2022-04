FOFOCA! Natália está nem aí para as Comadres pós-BBB e só conversa o necessário viu?

Enquanto a amizade dos meninos fica ainda mais forte, a mineira não está fazendo questão das amigas

Para quem achava que as Comadres seriam amigas forever, se enganaram! As participantes estão muito distantes de Natália e não é porque elas querem ‘tá? É a mineira que não está fazendo muita questão e tem babados fortes sobre viu?

Durante o programa “A Eliminação” nesta quarta-feira, (27), a moça ficou com cara de poucos amigos o tempo todo, o que só tem confirmado os rumores de que ela saiu com o rei na barriga do reality show. Inclusive, dizem as más línguas que a mineira deu um show de antipatia no Carnaval e estava se achando a estrela, enquanto Pedro Scooby distribuía fotos e sorrisos.

E Jessilane está bem chateada com a forma com que a amiga tem a tratado assim como tratado as Comadres, Naiara Azevedo e Linn da Quebrada. O babado que corre solto é que a bióloga tem reclamado que Nat se transformou em outra pessoa depois que saiu e só conversam o necessário.

Inclusive, Jessi postou um reels em seu Instagram com as Comadres dançando “Triscou Já Foi”, música da Nai de Fat, e a cara que Nat está dançando é uó! É visível o incomodo dela! Tudo bem que a mineira até postou o vídeo no Twitter, mas acho que é só para abafar os rumores mesmo… Infelizmente, a formação atual das comadres são Naiara, Jessi e Lina mesmo… Triste né?

Não custa nada a emissora criar um programa da tarde chamado ‘Café com as Comadres’ pra gente falar de mulheridades e vários outros assuntos 🥲

