A vizinha avisou e Natália já confirmou no BBB: ela é chata!

A sister fez comentários que não agradaram nem aos coleguinhas de confinamento e nem ao público

Surgiu um comentário de uma vizinha de Natália, participante do BBB22, que a sister é muito chata e que mentiu que era de Belo Horizonte, mas é de Sabará, cidade vizinha. E muitas pessoas já comentaram: “Ah tá com inveja da menina, porque está no BBB”, e tal e coisa. Mas não é que a Natália já confirmou que a vizinha está correta?

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução

Primeiro, que num bate papo na cozinha, a gata soltou que existe o lado bom da escravidão — sim leitor(a), é isso mesmo. Segundo ela, os pretos se tornaram escravos, porque eram fortes, eficientes, bom no que faziam para fazer o que os brancos não conseguiriam. Oi??? Amada, onde você vive? Não é possível que em pleno 2022, a pessoa tenha esse pensamento.

Leia também Eslô representa brasileiros e pergunta sobre Piovani ao Scooby

o lado bom da escravidão segundo natália, participante do bbb pic.twitter.com/HxInkFXiq3 — perola (@dojainceI) January 18, 2022

E não é de agora tá? Ela tem uma foto nas redes sociais na qual ela se posiciona contra o dia da consciência negra e que deveria ser dia da consciência humana. Saudades da Lumena para ressignificar as falas dela!

Foto: Reprodução

Aí depois a moça estava na cozinha lavando louça com Vyni e disse que sentiu que Eslovênia não a queria no quarto. O brother negou e falou que não era isso, mas não contente ela foi tirar satisfações com a colega de confinamento.

Foto: Reprodução

Natália dizendo que sentiu que a Eslô não queria que ela mudasse para o quarto dela #BBB22 pic.twitter.com/HtlyxlItzz — Central BBB • #BBB22 (@CentralReaIity) January 18, 2022

“Fiquei chateada, porque achei que você não me queria no quarto”, apontando o dedo para a Eslô, que negou. E enquanto a moça com nome de país tentava se explicar, sabe o que a designer de unhas falou? “Eu não ligo para o que você pensa”. Mas gente? No primeiro dia tá assim? Imagina daqui dois dias…

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Natália dizendo que não liga para o que Eslovênia pensa #BBB #BBB22 pic.twitter.com/1Lpmld2SXh — Arthur 🌪️🐷 🏄 (@SerioBBB) January 18, 2022