Natália sobre Brunna: “Única hora que ela aparece dentro da casa é na festa”

A mineira já detectou a planta da casa e só falta Ludmilla vir defender…

Em conversa com Lina e Jessilane, Natália estava comentando sobre estratégias e como agirá para fugir do próximo paredão formado no domingo (20). E sobre quem puxar para ele, em um possível contragolpe, a designer de unhas disse sobre escolher Brunna: “Ela é uma pessoa incrível, maravilhosa, que eu gosto muito, mas dentro da casa ela não gera movimentação. A única hora que ela aparece dentro da casa é na festa, em algumas coreografias”.

Enquanto Ludmilla não aparece para defender a amada, eu concordo plenamente com a participante. Afinal de contas, a dançarina vive enfiada no Quarto Lollipop e mal interage com os colegas de confinamento. Inclusive, ela está no prejuízo, porque uma de suas perucas ficou detonada por causa da água que recebeu no ‘Jogo da Discórdia’ e Maria foi expulsa usando uma delas. O drama de Brunna Gonçalves…

E nesse papo entre as comadres, Lina e Jessilane destilaram o veneno e quiseram fazer a cabeça da mineira para se unir ao outro quarto e soltar a mão de PA, Scooby e Douglas! Segundo elas, no ‘Jogo da Discórdia’, eles não concordavam com as plaquinhas negativas sobre a participante, por quererem tê-la como aliada. E Natália parece que não caiu no papinho não…

