Mayra Cardi polemiza ao falar sobre piada de que é melhor o Arthur Aguiar comer gente do que pão

Mayra Cardi foi para o lugar que mais adora, os stories, para falar sobre a última polêmica envolvendo seu nome.

Ela disse ser muito atarefada, que seu trabalho não permite que ela acompanhe tudo que acontece no vasto mundo da internet e também das redes sociais, mas não gostou nem um pouco da última brincadeira que fizeram envolvendo o nome de seu marido, Arthur Aguiar…

Foto: Reprodução

Recentemente, Mayra foi para os stories (que novidade) por conta da atitude de Arthur. Ele traiu Mayra Cardi novamente? Não! Ele comeu um pão na casa do BBB22. Muito se falou na mídia sobre o assunto, pois é ela quem cuida da alimentação de seu marido. Ok!

Foto: Reprodução

Tudo bem? Nada bem! Diante das declarações da ex-participante do BBB, pipocaram memes, comentários, piadas e críticas com relação ao assunto. Até que ela recebeu da madrinha de sua filha uma mensagem com a seguinte pergunta: “Você prefere que o Arthur coma gente do que pão?” A brincadeirinha engajou e aí já viu né?

Cardi ficou possessa e declarou: “Vai rolar processo!” Muitas pessoas disseminaram esta declaração como sendo uma verdade e Mayra esclareceu que não, foi uma brincadeira! Mas aí já havia virado notícia…

Ela ainda aproveitou para ressaltar que a história do pão foi uma forma de brincar com a situação e que ela tem lugar de fala! Militou toda!