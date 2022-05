Natália Deodato alfineta Jade Picon e deve criar saia justa na Globo: “Ela é o padrão, né?”

Em entrevista para Lucas Pasin ex-BBB deu sua opinião sincera sobre contratação de Picon

Deu pano pra manga, hein? Meu Deus todo mundo está indo à loucura com a contratação de Jade Picon para a nova novela da Globo, ‘Travessia’. Natália Deodato, em entrevista para Lucas Pasin do site Splash, não deixou de dar a sua opinião sobre o assunto que tem gerado repercussão nas mídias.

Natália faz questão de dizer que não se inspira em Jade, porque ela segue um padrão. “Não é uma novidade ver uma Jade na televisão, né? Ela é o padrão. É bacana que esteja lá, é uma menina merecedora e guerreira, mas faz apenas parte do padrão. Me inspiraria ver pessoas fora do padrão ocupando esses lugares”, disse a morena.

Ela é o padrão, alfineta Natália (Foto: Reprodução)

A ex-BBB ainda disse se considerar fora do padrão por ter um corpo maior e não ter o perfil de menina rica e delicada. “Sou uma mulher forte, que carrega vitórias. Além disso, o vitiligo também me tira do padrão. Mas vibro com a Jade. Ela é batalhadora e está colhendo isso porque se dedicou”, completa.

Todo mundo já dizia isso, Jade nasceu predestinada ao sucesso, principalmente por seu perfil que satisfaz o público de forma abrangente. Mesmo que a paulista lute para conquistar seu “lugar” ela já o tem, e isso nunca será comparado a batalha de uma pessoa fora do padrão.