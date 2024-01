Nasce o pequeno Jorge, filho de João Gomes e Ary Mirelle

O pequenino nasceu na noite de ontem (16), no Hospital Unimed Petrolina, em Pernambuco.

Amooreees, na noite de ontem (16), nasceu, no Hospital Unimed Petrolina, em Pernambuco, o pequeno Jorge, o primeiro filho do cantor João Gomes e da influenciadora Ary Mirelle. O nascimento do baby foi revelado pela própria influenciadora, que através das suas redes sociais compartilhou com os seus fãs os primeiros registros que foram feitos do pequenino.

“Seja bem vindo, filho! Jorginho de papai e de mamãe, nosso guerreiro”, legendou Ary, que logo em seguida foi bombardeada com diversos comentários de felicitações.