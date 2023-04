Nasce Lua, filha do casal de ex-BBBs Viih Tube e Eliezer

Apesar das brincadeiras envolvendo uma “gravidez eterna”, Lua nasceu com apenas 39 semanas, pesando 3,555kg e com 49 cm.

Amores, finalmente as brincadeiras dizendo que a gravidez da influenciadora e ex-BBB Viih Tube está sendo mais longa que o normal podem acabar, afinal, na manhã desta quinta- feira (13), ela e seu marido, o também ex-BBB Eliezer, anunciaram nas redes sociais que a pequena Lua nasceu no dia 9 de abril.

Em um carrossel de três fotos, onde, em uma Viih aparece ao lado de Eliezer, com a recém nascida no colo, na outra uma foto com as mãos de todos da pequena família, e por fim, um quadro, com o carimbo dos pés da menina e o carimbo da placenta na qual ela estava envolvida, o casal anuncia o nascimento da filha.

Na legenda da publicação, Viih faz um texto como se fosse escrito por Lua onde ela conta detalhes sobre o nascimento da pequena e afirma que conforme ela for se sentindo mais confortável ela irá mostrar mais a bebê para o público.

“Aqui está a Lua: ‘Cheguei! Nasci no domingo de Páscoa dia 9 de abril de 2023 às 8:38h, pesando 3,555kg, com 49 cm! A minha data prevista era 9/10, vim ao mundo com 39 semanas e 2 dias. Assim que eu nasci todos se emocionaram com meu primeiro encontro com mamãe e papai, fui direto pro colo da mamãe, fartei e depois acalmei com a voz do meu pai apaixonado, que até cortou meu cordão! E me aguarde, porque eu sou ariana em! Aos poucos vou conhecendo mais meus tios e titias aqui, tudo no tempo da mamãe'”, legendou a influencer.