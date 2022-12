“Não vou tirar a Ellen da Fazenda”, dispara Naldo Benny

Cantor usou as rede socias para parabenizar a Record e disse que não houve manipulação

O bafafá na Fazenda continua o mesmo, quem vai tirar quem? Naldo Benny disse que se depender de sua esposa, Moranguinho, continua na edição até o fim. O cantor usou as redes sociais ainda para rebater os comentários de que houve manipulação, dizendo que viu tudo no Playplus e parabenizando a Record, enfatizando que não houve manipulação no jogo.

“Ela é adulta, sabe muito bem as responsabilidades que tem com uma empresa séria. A Record está de parabéns, não teve manipulação, existe o Playplus, que mostra o jogo de cada um ali dentro. O Brasil viu isso e escolheu, dentro de uma roça falsa, a Babi. É nítido que a Babi é a campeã. Até sexta-feira, era festa, o grupo A estava festejando. Lógico que eu torço pela minha mulher, é claro, mas não existiu manipulação”, disse.

Naldo aidna criticou os participantes: “Eu fecho com o certo, não passo pano, o Brasil não é burro. Não venha com história fake. É um jogo, no mínimo esportivo, tem que ter, saber ganhar e saber perder. Chega de mau-caratismo, de baixo nível. O Brasil viu três meses de mau-caratismo, de falta de posicionamento correto com o jogo”, contou.