“Não vou fingir que não me magoou não tê-la feito”, dispara Ed Sheeran

Cantor quebrou o silêncio depois de perder a música-tema de ‘007’ para a cantora Billie Eilish

Meus leitores que gostam de uma fofoca internacional vão adorar saber que Ed Sheeran não gostou nada de perder espaço para Billie Eilish no mundo do cinema. Em entrevista ao ‘The Peter Crouch Podcast’, o ruivo contou que ficou chateado ao perder a música-tema do filme ‘007’ para a cantora, que interpretará ‘No Time To Die’.

“Eu já tinha começado a escrever a canção. Não vou fingir que não me magoou não tê-la feito”, lamentou o cantor.

Mesmo triste, o cantor não deixa de dizer que ainda tem interesse na oportunidade futura de escrever o tema do filme. “Sinto que enquanto inglês, tenho que compor um tema de Bond. Se eles voltarem a me propor, vou dizer: ‘claro que sim’”, declarou.