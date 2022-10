“Não vejo a hora de comer o c* do Brasil”, declara Lil Nas X*

Cantor está presente no line-up do festival Lollapalooza que acontece em São Paulo ano que vem

Se tem alguém que ama um festival esse alguém sou eu! Estive no Rock In Rio ansiosa para o festival que acontece na cidade de São Paulo, Lollapalooza. Ainda essa semana foram liberados os artistas do line-up e Lil Nas X já está ansioso pela sua vinda ao país.

Em uma publicação do cantor no Twitter o muso escreveu que estava ansioso para comer o c* do Brasil. Aloca!

Os fãs foram à loucura e não deixaram de comentar a publicação do cantor, repostando o tweet e mostrando ansiedade pela sua vinda.