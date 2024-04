“Não tive sorte na vida amorosa, mas Deus compensou na profissão”, dispara Arlete Salles

Arlette Salles não escondeu detalhes sobre sua vida amorosa em entrevista para a Revista Caras. A atriz ainda deu uma lição de maturidade para a nova geração e disse que tem pavor de ficar triste. Arlete ainda diz que “pendurou as chuteiras” e acredita não ter tempo para ter encontros.

“Eu tenho pavor, horror de ficar triste, de coisas ou de pessoas que possam mobilizar o meu lado sombrio, o meu lado não bom, fujo como o diabo foge da cruz (risos). Não sou uma idiota que fica rindo à toa de tudo, claro, sou uma mulher sensível e atenta à vida. Eu sei o que há de bom e o que há de ruim neste mundo, só que procuro, para a minha vida, o que há de bom. ‘Ah, mas a profissão dela lhe permitiu…’, tudo bem, tenho conforto, me considero uma pessoa de sorte. Não tive muita sorte na vida amorosa, mas parece que Deus falou ‘vou te compensar com a sua profissão’ e está me compensando até hoje (risos)”, disse.

Ela ainda fala sobre os aplicativos de relacionamento: “No momento, acho que eu encerrei, pendurei as minhas chuteiras (risos). Acho que nem tenho muito tempo para iniciar um encontro, para dar espaço para uma pessoa na minha vida. No momento, isso não faz parte do meu projeto de vida. Na verdade, eu não tenho projeto nenhum, vou vivendo (risos). Mas para a minha vida, no momento, isso não está me fazendo falta e nem faz parte dos meus planos. Mas quem estiver com a minha idade pode e tem todo o direito de namorar, de casar. Cada pessoa é uma pessoa, né? Às vezes, as necessidades da pessoa não são as mesmas que as minhas. Agora, a minha profissão me traz alegria, me coloca a vida em um lugar bacana. Eu tenho um espaço dentro da profissão que substitui. Como não tive sorte na vida romântica, essa busca não existe mais, essa busca agora é na minha profissão”, finalizou.