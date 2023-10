“Não tenho vergonha”, dispara Preta Gil ao postar foto com bolsa de ileostomia

A cantora deu a cara a tapa e apareceu com suas bolsa de ileostomia após passar por uma cirurgia na luta contra o câncer de intestino

Preta Gil apareceu no Instagram e deixou os fãs boquiabertos com sua coragem. A musa posou com sua bolsa de ileostomia e não teve vergonha de mostrar que ainda luta contra o câncer de intestino. Na legenda ela ainda confirmou o uso da bolsa e que não tinha vergonha do seu uso.

“Sim, eu uso bolsa de ileostomia e não tenho vergonha de mostrar, pois essa bolsinha salvou minha vida e me deu a possibilidade de me restabelecer de uma cirurgia que retirou o tumor que eu tinha. Sei que não é fácil, mas acreditem, sou grata!”, escreveu.

A cantora passou por uma cirurgia de retirada do tumor em agosto desse ano e o procedimento contou com o uso da bolsa para sua recuperação. Melhoras, Preta!