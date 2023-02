“Não tenho nem medo de morrer e as minhas filhas ficarem sem mim”, disse Glória Maria antes de morrer

Em entrevista dada em 2016, a jornalista disse que tinha muita fé em algo superior

Não podemos negar que ontem (02), foi um dia muito difícil para os comunicadores de todo o mundo. A perda de Glória Maria é sem dúvida uma lástima para a comunicação brasileira, principalmente pelo jornalismo que passou pelas diversas mudanças de Glória. A jornalista enfrentou os diversos desafios da profissão de peito aberto e em entrevista dada em 2016 disse que não tinha medo de morrer.

“Tenho tanta fé em algo superior que não tenho nem medo de morrer e as minhas filhas ficarem sem mim. Tenho a ideia de que vamos ficar sempre juntas”, disse.

A musa deixa duas filhas, Laura e Maria, as quais Glória amou com o amor incondicional que disse que sempre buscou na sua vida, vivendo cada fase com muita intensidade. Já está fazendo falta para fotos nós!