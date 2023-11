“Não tenho medo de morrer, tenho medo de perder a minha esposa”, dispara Alexandre Corrrea

Em entrevista para a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, o empresário contou que envelheceu enquanto Ana Hickmann virou um HD de 50 terabytes

Alexandre Corre finalmente falou com minha jornalista favorita, minha amiga Monica Bergamo. A musa arrancou detalhes sobre o sentimento do empresário após a denúncia de agressão contra sua esposa Ana Hickmann e ele chegou a relatar que tem medo de perder sua esposa e de ser preso.

“Eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de perder a minha esposa. E das consequências [das denúncias de que agrediu a mulher]. Eu tenho medo de ficar sem ela, e de ser preso”, disse em entrevista.

O empresário ainda contou que ele envelheceu e que ficou estagnado no tempo, enquanto ela “virou um HD de 50 terabytes”.

Alexandre ainda diz que está triste com tudo que tem acontecido na vida do casal. “É uma dor estranha. Faz um buraco no peito da gente. Eu tô tão triste. Eu não sabia que poderia ficar tão triste assim”, disparou.